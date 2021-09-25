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Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor Sancaktepe'de Aydos Gölüne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

İSTANBUL - Sancaktepe'de Aydos Gölüne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu. Gölde kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de bulunan Aydos Gölü'ne öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş serinlemek suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı.

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor

Serinlemek için göle giren şahıs aranıyor
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