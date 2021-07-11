Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı
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Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı
Demirören Haber Ajansı / Gölbaşı (Adıyaman) - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar (12), boğuldu.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar (12), boğuldu. Talihsiz çocuktan geriye kıyıda bıraktığı bisikleti kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Gölüne giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun çırpındığını görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada küçük Faysal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Faysal El Sincar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Öte yandan, talihsiz çocuktan geriye kıyıda bıraktığı bisikleti kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gölbaşı (Adıyaman)

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