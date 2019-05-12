Serinlemek İçin Girdiği Fırat Nehri'nde Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Fırat Nehri'nde Boğuldu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Muhammet Rando (13) boğuldu.

Serinlemek İçin Girdiği Fırat Nehri'nde Boğuldu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Muhammet Rando (13) boğuldu.

Olay, aşam saatlerinde Fırat Nehri'nin geçtiği Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesi ile Nizip'te yaşayan Muhammet Rando, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Rando için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Rando'nun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna konuldu.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et