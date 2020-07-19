Serinlemek için girdiği derede boğuldu KONYA'nın Hadim ilçesinde serinlemek için dereye giren Nesimi Öztaş (43), boğularak yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Hadim ilçesinde serinlemek için dereye giren Nesimi Öztaş (43), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün 16.30 sıralarında Hadim ilçe Fakılar Mahallesi'ndeki dere de meydana geldi. Nesimi Öztaş, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekiler jandarma ve itfaiye ekibine haber verdi. İtfaiyeye bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları arama sonucu Öztaş'ın cansız bedenine ulaştı. Öztaş'ın cesedi otopsi için Hadim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA