Serinlemek İçin Girdiği Denizde Boğuldu
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.
Halil Dikbıyık, kardeşi Bayram Dikbıyık ve 2 arkadaşıyla birlikte, iddiaya göre, Ahubaba Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Sudaki 4 kişi akıntıya kapılmak üzereyken, Bayram Dikbıyık, 2 arkadaşını kurtardı. Halil Dikbıyık ise akıntıya kapılarak, boğuldu. Halil Dikbıyık'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Samsun