Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi
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Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi
05.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:32

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde andıra ilçesi Sardala Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı'nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA

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