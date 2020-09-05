Serinlemek için girdiği çayda boğulan genç toprağa verildi
Karabük'te, dün serinlemek için girdiği Araç Çayı'nda boğulan Emre Urkan, memleketi Bartın'da defnedildi.
05.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:41
Karabük'te, dün serinlemek için girdiği Araç Çayı'nda boğulan Emre Urkan, memleketi Bartın'da defnedildi.
Emre Urkan'ın (17), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Doğaşı köyündeki baba evine getirildi.
Burada alınan helalliğin ardından köy camisinde düzenlenen cenaze töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında namaz kılındı.
Gencin cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, baba Mustafa Urkan, gencin ikiz kardeşi Yunus Urkan'ın yanı sıra akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA