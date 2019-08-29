29.08.2019 18:52

Serinlemek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti

Sazlıbosna Barajında bir genç boğularak hayatını kaybetti

İtfaiyenin su altı ekibi gencin cansız bedenine ulaştı

İSTANBUL - Arnavutköy Sazlıbosna Barajına balık tutmak için gelen gençlerden birisi serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Suya batarak boğulan gencin cansız bedeni itfaiyenin su altı arama ekibi tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş Oğuz Akpınar ve Mustafa Kocaman balık tutmak için Sazlıbosna Barajının kenarına geldi. Bir süre sonra arkadaşlardan Mustafa Kocaman, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Kocaman suda çırpınmaya başlayınca arkadaşı Oğuz Akpınar'da arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören balıkçılar arkadaşını kurtarmak için suya giren Oğuz Akpınar'ı olta yardımıyla kurtarırken, Mustafa Kocaman ise gözden kayboldu. Balıkçılar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler genci bulmak için itfaiyenin su altı arama ekibinden yardım isterken, sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan Oğuz Akpınar'a müdahalede bulundu. Gözden kaybolan Mustafa Kocaman'ın cansız bedeni dalgıçlar yardımıyla kısa sürede bulunarak suyun dışına çıkarıldı. Ceset ambulansa alınarak Arnavutköy Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA