Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

01.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:40

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

Doğanşehir ilçesi Polat Baraj Gölüne yakınlarıyla giden Turgut Gözübüyük (35), serinlemek için gölete girdi. Gölette bir süre yüzen Gözübüyük, suda bir süre sonra gölette çırpınarak, gözden kayboldu.

Yakınları, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ile itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından Gözübüyük'ü kıyaya göletten çıkardı.

Sağlık ekipleri Gözübüyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözükaya'nın cansız bedeni Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kaynak: AA

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