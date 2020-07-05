Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak öldü KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kartalkaya Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için baraj göletine giren Dadal Kanlı kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye dalgıçları, Dadal Kanlı'nın cansız bedenine ulaştı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanlı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaynak: DHA