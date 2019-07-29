Serinlemek için Fırat Nehrine giren kişi kayboldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (41) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Kılıç'ın bulunması için Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA