Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu
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Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren 82 yaşındaki yaşlı kadın boğuldu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren 82 yaşındaki yaşlı kadın boğuldu.

Konyaltı Sahili'nden sabah saatlerinde denize giren Şehriban Kutlu, bir süre sonra suda kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Sahil güvenlik tarafından denizde bulunan Kutlu, Kaleçi Yat Limanı'na getirildi.

Burada bekleyen sağlık ekibi, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kutlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu
Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu
Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu
Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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