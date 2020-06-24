Serinlemek için denize giren yaşlı adam hayatını kaybetti Trabzon'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Akçakale mevkisinde denize giren 64 yaşındaki İdris Çolak, bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.

Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Çolak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çolak'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA