Serinlemek için denize giren çocuk kayboldu Serinlemek için denize giren çocuk kayboldu Düzce'nin Akçakoca ilçesine fındık toplamak için gelen bir ailenin çocuğu serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

Serinlemek için denize giren çocuk kayboldu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesine fındık toplamak için gelen bir ailenin çocuğu serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesi Merkez Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Yarım ailesi, serinlemek için denize girdi. Ailenin küçük çocuğu çeken akıntı ile bir anda gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun kaybolduğu bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgede polis, cankurtaran, sağlık ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Dalgıç ekibi ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi de bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA