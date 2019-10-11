Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

11.10.2019 18:30

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Botan Çayı'nın Eğlence köyü mevkisinde serinlemek için suya giren Mahmut Soğunç (11), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin de destek verdiği aramada Soğunç'un cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Soğunç'un cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA