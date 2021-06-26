Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti
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Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Atatürk Barajı kenarına gelerek burada oturan üç arkadaştan Vedat Güven serinlemek için baraja girdi. Bir süre sonra karanlıkta gözden kaybolan Vedat Güven'i göremeyen arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, 112 sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği dalgıç ekipleri geldi.

Dalgıç ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından Vedat Güven'in cansız bedenine ulaştı. Güven'in cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu

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