Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
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Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu

Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ufak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne serinlemek için giren Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece (11) boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne serinlemek için giren Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece (11) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Kara Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mece ailesi öğlen saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü yakınına gitti. Hale Nur Mece, Elif Nur Mece (13) ve Emirhan Mece, havaların sıcak olması nedeniyle serinlemek için baraj gölüne girdi. Suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan kardeşlerden Elif Nur, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Göldeki iki kardeş ise gözden kayboldu. Kıyıda durumu fark eden ailesi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama sonucunda Hale Nur Mece ve Emirhan Mece kardeşlerin cansız bedenine ulaştı. İki Kardeşin cansız bedenleri Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ufak

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