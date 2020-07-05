Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu (2)
AHMET'İN CANSIZ BEDENİNİ BALIK ADAMLAR ÇIKARDISerinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Konya'dan gelen balık adamlar tarafından 2 saat süren çalışma sonucunda bulundu.
05.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:29
AHMET'İN CANSIZ BEDENİNİ BALIK ADAMLAR ÇIKARDI
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Konya'dan gelen balık adamlar tarafından 2 saat süren çalışma sonucunda bulundu. Baraj gölünden çıkarılan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balıkçılar tarafından kurtarılan Mustafa Utan'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği ifade edildi.
Kaynak: DHA