Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu (2) AHMET'İN CANSIZ BEDENİNİ BALIK ADAMLAR ÇIKARDISerinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Konya'dan gelen balık adamlar tarafından 2 saat süren çalışma sonucunda bulundu.

AHMET'İN CANSIZ BEDENİNİ BALIK ADAMLAR ÇIKARDI Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Konya'dan gelen balık adamlar tarafından 2 saat süren çalışma sonucunda bulundu. Baraj gölünden çıkarılan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balıkçılar tarafından kurtarılan Mustafa Utan'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği ifade edildi.

Kaynak: DHA