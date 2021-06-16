Son dakika haberleri! Serinlemek için Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu
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Son dakika haberleri! Serinlemek için Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu

Son dakika haberleri! Serinlemek için Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde Ankara Çayı'na giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Ankara Çayı'na giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayına serinlemek için giren ikisi kardeş olduğu öğrenilen 9-10 yaşlarındaki çocuktan birisi akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen ismi henüz öğrenilemeyen çocuk hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

(Gökşen Efe/ İHA)

Son dakika haberleri! Serinlemek için Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu
Son dakika haberleri! Serinlemek için Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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