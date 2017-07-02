Serinlemek İçin 20 Kilometre Yol Gidiyorlar

BATMAN'da sıcaktan bunalanlar, kent merkezinde halka açık havuz olmamasından dolayı, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beşiri İlçesi'ndeki havuza gidiyor.



Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Batman'da serinlemek isteyenler, çareyi 20 kilometre uzaklıkta bulunan havuza gitmekte buluyor. Kent merkezinde halka açık havuz olmaması nedeniyle birçok kişi, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beşiri İlçesi'ne bağlı İkiköprü Beldesi'ne gitmek zorunda klalıyor. Hafta sonları günlük 500 kişinin gittiği havuza 10 lira karşılığında girenler, aşırı sıcaklarda serinlemeye çalışıyor.



Havuz işletmecisi Ercan Değirmenci, sıcak havalar nedeniyle işlerinin arttığını belirterek, "Halkımızın Dicle Nehri ile Batman Çayı'na girip boğulmalarını istemiyoruz. Hafta içi günde 400, hafta sonlarında ise ortalama 500 kişi havuza giriyor. Havuza giriş ücreti 10 lira" dedi.



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