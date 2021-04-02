Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga vurdu
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Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga vurdu

Türkiye Dart Turnuvasında Denizli'yi başarıyla temsil eden Serinhisarlı gençler, Türkiye 1. ve 2.'liğini kimseye bırakmadı.

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Türkiye Dart Turnuvasında Denizli'yi başarıyla temsil eden Serinhisarlı gençler, Türkiye 1. ve 2.'liğini kimseye bırakmadı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Dart Turnuvasında, Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara devam eden öğrencilerinden oluşan dart takımı çeşitli kategorilerde ikişer kez Türkiye 1. ve 2. oldu. Takım oyuncularından Bilge Aydoğan, yıldız kızlar ve genç kızlar kategorisinde aynı gün içerisinde iki kategoride iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Aynı takımdaki Ceylin Ataş ise yıldız kızlar ve genç kızlar kategorisinde olmak üzere iki kez Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Ömer Türkaslan, yıldız erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kurs öğretmenleri Hasan Can ve Murat Dirier ile Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet SelçukK ve öğrencilerden oluşan grup İlçe Kaymakamı Mehmet Okur'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Okur, takım oyuncularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

serinhisar'da dart çok yaygın

Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan dart kurslarıyla bir çok öğrenci spor yapma imkanı buluyor. Dart takımının uluslararası turnuvalarda da dereceleri bulunuyor. Dart branşı, içerisinde matematik işlemlerini barındırmasından dolayı çok ilgi görüyor, öğrenciler hem eğlenip hem de sayısal zekalarını geliştirip bu alana ilgi gösteriyorlar. Bu sayede Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara devam eden öğrencilerden oluşan Türkiye genelinde başarılı bir noktada bulunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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