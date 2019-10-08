Serinhisar'da uyuşturucu operasyonu
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 gram esrar ele geçirildi.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüphelinin aracına operasyon düzenledi.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada, 800 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.