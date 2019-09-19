Serinhisar, çorum'a bile leblebi satıyor

19.09.2019 10:56

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki 160 fabrikada günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Fabrikalarda acısından tatlısına 39 çeşit üretilen leblebiler, 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Hatta kentten, leblebisiyle meşhur olan Çorum'a bile leblebi gönderiliyor.

Serinhisar ilçesindeki Leblebi Sanayi Sitesi'nde 39 leblebi çeşidiyle farklı lezzetler arayanların talepleri karşılanıyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek gelir kaynağı olan leblebiler başka ülkelerin yanı sıra leblebisiyle meşhur Çorum'a bile gönderiliyor. Serinhisar'da bulunan 160 leblebi imalatçısı Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini karşılıyor. 39 çeşit üretilen leblebiler arasında çilekli, karpuzlu, yoğurtlu, böğürtlenli, çikolatalı, kakaolu, vanilyalı, şekerlemeli, ballı susamlı, haşhaşlı, Türk kahveli ve portakallı leblebiler ilgi görüyor.

40'A YAKIN ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Serinhisar leblebisi Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın yüzde 65 leblebi ihtiyacını karşılayan ilçede Serinhisar ilçesinde yılda üretilen 30 bin ton leblebi İspanya, Yunanistan, Tunus, İtalya, İsrail, Lübnan, Makedonya, ABD, Endonezya, İran, Avustralya, Kanada, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Fransa, Filistin, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Malezya, KKTC, İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Kazakistan'a gönderiliyor.

'LEBLEBİYİ BİZ ÜRETİYORUZ, ÇORUM İŞİN VİTRİNİNDE'

Serinhisar İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, leblebinin başkentinin Serinhisar olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: "Leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesidir. Biz burada sadece Türkiye'ye değil, dünyaya leblebi üretiyoruz. 160 imalathanede Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini, dünyanın ise yüzde 65'inin ihtiyacını biz karşılıyoruz. Günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiyoruz. Nohutun leblebiye geçişi 60 günde 13 aşamadan oluşuyor. Bugün tatlısından acısına kadar 39 çeşit leblebi üretiyoruz. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'a bile biz gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmında. Serinhisar leblebisi yöresel bir üründür ve coğrafi işaretlidir. Katkı maddesi yoktur. Dünyadaki tek ve ilk leblebi sanayi sitesinde yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor."

Serinhisar ilçesindeki leblebi imalatçılarının mağazasına girip alışveriş yapan Gamze Tahmaz, Serinhisar leblebisini çok beğendiklerini ifade ederek, "Antalya'dan Denizli'ye giderken, Serinhisar ilçesine uğrayıp, leblebi alıyoruz. Çeşit çeşit leblebi var. Hepsi çok güzel, soframızdan eksik etmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA