Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.
17.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:18
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.
Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.
Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA