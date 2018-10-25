Serinevler Mahallesi'ne Sosyal Tesis

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Serinevler Sosyal Tesisin kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Tesis, modern yapısıyla Serinevler Mahallesi'nin vizyonunu değiştirecek.

4 yıl önce "Gaziantep Aşkıyla" çıktığı hizmet yolunda yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'ye model olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İşimiz Gücümüz Gaziantep" dedi, bütüncül bir bakış açısıyla Gazianteplilere hizmet üretmek için kollarını sıvadı. Bu doğrultuda 4 yılda 41 sosyal tesis yapan Büyükşehir, ilçe halkının yanında olduğunu gösterdi. Şehir merkezinde tespit edilen sosyal tesis açığını kapatmak amacıyla çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, Serinevler mahalle sakinlerinin sosyal tesis talebini karşılıksız bırakmadı, Serinevler Sosyal Tesis yapımı için düğmeye bastı. 4 Temmuz'da yapımına başlanan Serinevler Sosyal Tesisi'nde 375 metrekare oturum alanı olacak. İnşaat çalışmaları doğrultusunda ince işlere başlanan tesiste, taziye evi, muhtarlık, WC, mescit, abdesthane, mutfak ve 3 adet derslik yer alacak.

Tesisin, en kısa zamanda tamamlanarak, hizmete alınması hedefleniyor. - GAZİANTEP