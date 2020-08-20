Serin ve yağışlı hava geliyor Sivas ve Yozgat'ta, yarın ve hafta sonu sağanak yağış bekleniyor.

Sivas ve Yozgat'ta, yarın ve hafta sonu sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ve hafta sonunda Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak yağışların Sivas ve Yozgat çevrelerinde de yer yer kuvvetli şekilde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının, bölge müdürlüğü sorumluluk sahasının batı kesimlerinden başlamak üzere yarından itibaren 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, pazar gününden itibaren tekrar artarak mevsim normalleri seviyesine yaklaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA