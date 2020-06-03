Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü Türkiye'nin en önemli karpuz üreticisi olan Adana'da karpuzun fiyatı tarlada 60-70 kuruşa kadar düştü.

Türkiye'nin en önemli karpuz üreticisi olan Adana'da karpuzun fiyatı tarlada 60-70 kuruşa kadar düştü. Havaların serin gitmesi nedeniyle karpuzun fiyatının düşmesi üreticiyi hüsrana uğrattı.

Yaz sıcaklarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuzda hasat kent genelinde sürüyor. Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon ton seviyesinde bulunan karpuz üretiminin yüzde 20-25'i Adana'da gerçekleştiriliyor. Haziran ayında olunmasına rağmen ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı vatandaşların karpuz talebi de azaldı.

Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun kilogramı Mayıs ayının ilk haftasında tarlada 2 ile 2 buçuk lira arasında satılırken şuanda fiyatlar 60-70 kuruşa kadar geriledi. Düşen fiyatlar ise çiftçiyi memnun etmedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karpuz ilk hasat edilirken kilogram fiyatı iyiydi. 2 ile 2 buçuk lira arasında değişiyordu fiyatlar. Şuan ise fiyatlar 60-70 kuruşa kadar geriledi. Eğer fiyatlar bu rakamlarında altına düşerse hem çiftçi hem de tüccar zarar edecektir" diye konuştu.

"HAVALAR ISININCA FİYATLAR YÜKSELECEK"

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle tüketiminde düştüğünü vurgulayan Doğan, "Mayıs ayında hava sıcaklıkları çok yüksek iken tüketim fazlaydı. Şuan ise ülke genelinde hava serin olduğu için tüketim düşmüş durumda. Karpuz genelde yaz sıcağında tüketilen meyve olduğu için havaların ısınmasıyla fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin hasadı şuanda yavaşlattığını da söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şunları kaydetti:

"Üreticiler karpuz hasadını biraz yavaşlattı. Fiyatlar birden bire düştü. Ama esas karpuz bu tarihten sonra yenecek. Ham karpuzu bazı kendini bilmez tüccarlar hasat ediyor ama bu tarihten itibaren havalar ısınınca o karpuzu da tüccar hasat edemeyecek. Herkes gönül rahatlığıyla karpuzu tüketebilir."

Adana'nın Karataş ilçesinde karpuz tarlası sahibi İsmail Şimşek ise şuan çiftçinin yüzünün gülmediğini belirterek, "Verim bu sene güzel. Fiyatlar bugünlerde düştü. 1 liradan aşağı oldu mu fiyatlar çiftçiyi kurtarmaz. Fiyatlar birden taban yaptı. Hayırlısı artık. Bu sene benim kendi tarlalarımın verimi iyi ancak bazı kişilerin karpuz verimi düşük. Şuan fiyatlardan çiftçinin yüzü gülmüyor. Bazı arkadaşlarımız hala karpuzunu satmadı. Onlarda karpuz satılmayacak diye korkuyor" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA