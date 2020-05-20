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Serikli kavun ve karpuz üreticisi fiyatlardan memnun

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, örtü altında yetiştirilen kavun ve karpuz hasadı devam ediyor.

Serikli kavun ve karpuz üreticisi fiyatlardan memnun
20.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:14

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, örtü altında yetiştirilen kavun ve karpuz hasadı devam ediyor. Karpuzun kilosu 2- 2,5 TL, kavunun kilosu ise 2,5- 3 TL arasında seyrediyor. Fiyatlardan memnun olan üreticiler, İran'dan ürün gelmemesini ve ihracat kapılarının bir an önce açılmasını bekliyor.

Serik ilçesinde örtü altı sebze ve meyve üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölge halkının önemli gelir kaynaklarından olan seralarda farklı türlerde sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Bunlar arasında yer alan karpuz ve kavun son dönemde üreticisinin yüzünü güldürüyor. Serikli üreticilerin yetiştirdiği ürünler fiyat konusunda tatmin ediyor.

'VİRÜSTEN DOLAYI DA KARPUZ TÜKETİMİ ARTTI'İlçede karpuz hasadının başlamasının üzerinden 1 ay gibi bir süre geçmesine rağmen fiyatlar üreticinin beklediği seviyede gidiyor. Turfanda karpuzların kilosunun 4 TL'den alıcı bulduğu ilçede fiyatlar 2,5 TL seviyesine geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde karpuz üreticisi Kemal Ersöz, "Ocak'ta ektiğimiz karpuzumuz 3 ayda oluyor. Yaklaşık 8 dönüm alana karpuz ektik. Fiyatımız iyi. Bugün itibariyle 2,5 TL'den kırıma başladık. İlk önce 4 TL'den de satmıştık. Devlet de kazandı, çiftçi de kazandı. Karpuz sezonu bu yıl iyi geçiyor. Virüsten dolayı da karpuz tüketimi arttı. Her eve karpuz giriyor. Fiyatlar uygun. İhracatın bir an önce açılmasını istiyoruz. İhracatın olması çiftçi için bayramdır. İran'dan karpuz girdiğini duyuyoruz. Kapılar kapanırsa karpuz daha iyi para eder. Çiftçinin yüzü güler. Serik'in karpuzu meşhurdur, vitaminlidir. Bu karpuzu yiyenlerde virüs olmaz. Virüse iyi gelir" dedi.KAVUNUN KİLOSU 2,5- 3 TLKuşlar Mahallesi'nde de örtü altı kavun hasadı devam ediyor. İlçede üretilen kavunun kilosu ise son dönemde 2,5 ile 3 TL arasında alıcı buluyor. Üretici Ümit Güzel, "28 Şubat'ta ektiğimiz kavunların hasadına başladık. Şu anda 2 dönümlük alanda kavun var. Hasadımız başladı. Kavun ilk çıktığında fiyatlar yüksekti, iyiydi ama bu hafta biraz düştü. Şu anda 3 TL'den alıcı buluyor. İlk hasat başladığında fiyatlar 8 TL civarındaydı. Biz topladığımız ürünleri toptancı hale veriyoruz. Kavunlar ilaçsız ve organik. Doğal erime. Lezzeti güzeldir. Vatandaşların ağız tadıyla yemesini tavsiye ederim. Koronavirüsün bize biraz zararı oldu. İhracat da durmuş, yoksa fiyatlar daha iyi olurdu. İnşallah açılır. Ama bu sene virüs nedeniyle böyle oldu" diye konuştu.'İHRACATIN AÇILMASI LAZIM'Koronavirüse karşı üretmeye devam edeceklerini kaydeden Ümit Güzel, şöyle konuştu:

"Türk halkı evde kalsın, çiftçiler çalışmaya devam ediyor. Üretmeye devam diyor. Bu sene her şey bol, kıtlık olmayacak. Fiyatlar da uygun. Akdeniz Bölgesi, tarım bölgesi kimse korkmasın. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Tarım Bakanım, Serikli üreticiler olarak biz mağdur olmayalım. İhracatı açalım. İhracat olmazsa çiftçi kalkınamaz. Onun için ihracatın açılması lazım. İran'dan kavun, karpuz gelmesin. Lütfen karpuz ithalatını durduralım. Çiftçimize sahip çıkalım. Çiftçi olursa Türkiye kalkınır. Çiftçi olmazsa Türkiye kalkınmaz. Çiftçiye sahip çıkalım."


Kaynak: DHA

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