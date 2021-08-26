SERİKLİ GENÇLER ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETTİ

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan elektrikli araç ekibi, 40 bin lira maliyetle elektrikli araç üretti.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan elektrikli araç ekibi, 40 bin lira maliyetle elektrikli araç üretti. Ekip, eylül ayında düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (Teknofest 2021) yarışacak.

Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden danışman öğretmen Sedat Ünlü nezaretinde takım kaptanı Serhat Büyükevren ve öğrenciler Rüstem Resul Öten, Hüseyin Mert Çam, Mert Şahin, Ahmet Şahin, Mert Acar, Ali Bilal Karakorkmaz, Alihan Ala ve Berat Özen'den oluşan elektrikli araç ekibi, 25 bin lirası TÜBİTAK tarafından, kalan kısmı ise sponsor desteğiyle karşılanan toplam maliyeti 40 bin TL olan, tüm aksamını kendilerinin yaptığı 'Hole in one' ismini verdikleri elektrikli araç üretti. 15 Haziran'da çalışmaya başlayan ekip, 4 Ağustos'ta tamamladığı araçla deneme sürüşlerine başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest 2021) Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları'na Türkiye genelinde katılan 40 okul arasından 18. olarak katılmaya hak kazanan Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Antalya'yı temsil edecek.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin TÜBİTAK'ın desteği ile neleri başarabileceklerini gördük. Bizim gençlere destek olmak ve teşvik etmemiz gerekiyor. Bu projeye 25 bin lira destek verdi. 25 bin liraya bu araçla Serik'te istediği şekilde tur atabiliyor. İmalat sayısı arttıkça maliyetler daha da düşecektir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Serik'te biz bir ekibiz. Ekip olunursa başarılmayacak hiçbir şey yok. Bu ekip inşallah bizi mutlu edecektir dedi.

Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kılıç, Teknofest kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları için kaportası, şasesi, ön düzeni tamamı okulumuzda hazırlanan elektrikli araç ile yarışmaya katılacağız diye konuştu.

Metal teknolojileri öğretmeni ve danışman öğretmen Sedat Ünlü, şöyle dedi;

Aracın yapımında danışman olarak görev aldım. Bu aracı öğrencilerimizin isteği üzerine yarışmaya katılmak için yaptık. Aracın şasesini komple kendimiz atölyemizde imal ettik. Aracın ismini 'Hole in one' koyduk ki ilçemizi temsil etsin istedik. Anlamı golfte en iyi vuruş anlamına geliyor. Simge olarak golf topu koyduk. Takımımızın adı 'Serik elektrikli araba.' Yarışta birinci olabilmek için 75 kW'lık bir elektrik motoru koyduk. Bu aracımızı haziran 15'inde yapmaya başladık. Ağustos'un 4'ünde tamamladık. Bu hafta İstanbul'a gideceğiz. 40 okulun yarışacağı yarışmaya 18. olarak davet edildik. Antalya'dan tek okuluz. Derece yapacağımıza inanıyoruz. Derece yapmak için özellikle görünüşüne özen gösterdik. Görsel olarak derece yapsın istedik. Yarışlar 5 gün sürecek, derece yapacağımıza inanıyoruz.

Takım Kaptanı Serhat Büyükevren de Dereceye gireceğimize çok inanıyorum. Araç tamamen kendi tasarımımız. Her şeyi bize ait. İstanbul parkta derece alacağımıza güveniyorum dedi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve okul müdürlerinin katılımı ile okul bahçesinde aracın tanıtımı ve gösteri sürüşü yapıldı. Aracı takım kaptanı Serhat Büyükevren kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı