Serik'ten kısa kısa

MHP Serik İlçe Teşkilatı vatandaşlara aşure dağıttı.

MHP Serik İlçe Teşkilatı vatandaşlara aşure dağıttı.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından yapılan duanın ardından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, mübarek ayın hayırlı olmasını diledi.

Serik'e yeni halk kütüphanesi yapılıyor

Serik Belediyesi tarafından 9 Mart Parkı içinde halk kütüphanesinin yapımı devam ediyor.

Serik Halk Kütüphanesi 600 metrekare alana sahip olacak, zemin katın 230 metrekaresi kütüphane alanı olarak kullanılacak.

Kütüphane binasında ayrıca engelli okuma ve çocuklar için okuma alanları gibi sosyal donatılar da yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer