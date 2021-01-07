Serik'teki kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Serik'teki kaza: 1 ölü, 1 yaralı

07.01.2021 13:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:22
Serik'teki kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada otomobil sürücüsü İbrahim Ketenci yaralandı, yanındaki Sergen Altıntaş ise yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada otomobil sürücüsü İbrahim Ketenci yaralandı, yanındaki Sergen Altıntaş ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Dikmen kavşağında bulunan alt geçitte meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne giden İbrahim Ketenci yönetimindeki 34 DC 5895 plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABK 993 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Sergen Altıntaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim Ketenci ise kazayı hafif yaralı atlattı.Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.


Serik'teki kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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