Serik'te Yaz Spor Okulları Başladı

Serik Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okulları törenle açıldı.



Belediye tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 14 farklı branşta eğitim verilecek yaz spor okulları başladı.



İsmail Ogan Stadyumu'nda düzenlenen açılış törenine, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, branş öğretmenleri, kursiyer öğrenciler ile aileleri katıldı.



Açılış töreninde konuşan Başkan Çalık, belediye olarak tüm çocukların geleceklerine önem verdiklerini belirterek, eğitimin yanında spora önem verdiklerini kaydetti.



"Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizde yaşanan sportif başarıların temelinde açılan yaz spor okullarının önemi çok büyük. Golf ve hentbol sporunda göstermiş olduğumuz başarılarımızla dünyada ve Türkiye'de adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz." diyen Çalık, hem gençlerin topluma faydalı olmasını sağlamayı hem de yetenekli sporcuları keşfedip Türk sporu için başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Törende, Antalya il birincisi U-17, U-16, U-13 futbol takımlarına kupaları verildi.



Her branştan bir grup öğrencinin gösteri yaptığı törende Başkan Çalık, penaltı ve golf atışı yaptı.



Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, golf, badmington, tenis, jimnastik, güreş, yüzme, tiyatro, halk oyunları, zeka oyunları ve yabancı dilden oluşan yaz spor okulu, 8 hafta sürecek.