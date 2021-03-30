Serik'te "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Serik'te "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Serik ilçesinde etkinlik düzenlendi.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Serik ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla jandarma ekiplerince uygulama yapıldı.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve beraberindekiler, yaya şeridini kırmızıya boyadı.

Jandarma Trafik Timleri, uygulama kapsamında okullarda öğrencilere yapboz dağıtarak, bilgilendirmelerde bulunuldu. Yayaların yoldan geçişi sırasında araçlar durdurularak, yayalara öncelik verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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