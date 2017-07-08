Serik'te Yangın Korkuttu

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde çıkan yangında pelit ağacı dikili 40 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, çalışmalara vatandaş da destek verdi.



Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında pelit ağacı dikili alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çevreye yayıldı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 2 iş makinesinin yanı sıra Büyükşehir ve Serik belediyelerine bağlı sulama araçlarıyla müdahale edildi. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.



Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Pelit ağacı dikili yaklaşık 40 dönüm arazinin zarar gördüğü yangın, bölgeye yakın 2 ev ve Anadolu İmam Hatip Ortaokulu binası ise ekiplerin yoğun çabası sayesinde zarar görmedi. Söndürme çalışmaları sırasında mahalle sakinleri hayvanlarına yem olarak verdikleri saman balyalarının yanmaması için hortumla su sıktı.



Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan da vatandaşla birlikte alevlere müdahaleye çalıştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



- Serikantalya