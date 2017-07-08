Serik'te Yangın

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde çıkan yangında pelit ağacı dikili olan 40 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Çalışmalara vatandaş da destek verdi.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkiinde dün 23.00 sıralarında pelit ağacı dikili alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevreye yayıldı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi, Büyükşehir ve Serik belediyelerine bağlı sulama araçlarıyla müdahale edildi. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü. 2 ev yanmaktan kurtarıldı, olay yerine yakın olan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu binası ise zarar görmedi. Mahalle sakinleri özellikle hayvanlarına yem olarak verdikleri saman balyalarının yanmaması için nöbet tutup hortumla su sıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan da vatandaşla birlikte alevlere müdahaleye çalıştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.