SERİK'TE VİLLADA YANGIN

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir villanın teras ve çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir villanın teras ve çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesi Kadriye mahallesi 150 Sokakta dün saat 22.15 sıralarında, 3 katlı villanın teras ve çatı katında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında villanın teras ve çatı kısmı zarar gördü.

3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında villada oturan ailenin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında olduğu, evde oturanların yangını fark etmesi üzerine kendilerini sokağa attıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı