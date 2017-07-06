Serik'te Uyuşturucu Operasyonu

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde jandarmanın operasyonunda 23 kilo 900 gram kubar esrar, 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu Akbaş Mahallesi'ne bağlı Onboynuz ve Saraycık mevkilerinde ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün saat 17.00 sıralarında bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramada 23 kilo 900 gram kubar esrar ile 40 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri sulamak amacıyla yaklaşık 100 metre uzunluğunda hortum çekildiği belirlendi. Olayla ilgili 25 yaşındaki O.N., 40 yaşındaki M.D. ile 43 yaşındaki H.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - Serik