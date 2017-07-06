Serik'te Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ile kenevir ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbaş Mahallesi Onboynuz ve Saraycık mevkii ormanlık alana uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda kurutulmaya bırakılmış 23 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile boyu 1 metrenin üzerinde bulunan 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma olayla bağlantısı olan 3 kişiyi gözaltına alırken, zanlılar ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA