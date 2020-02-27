Serik'te "Turizmde Yol Güvenliği Eğitimi" semineri

27.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:50

Serik ilçesinde Antalya Valiliği tarafından "Turizmde Yol Güvenliği Eğitimi" semineri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara ilk yardım, trafik kuralları ve yangın söndürme konularında eğitim verildi.

Seminerler sayesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerin yanı sıra Antalya Valiliği tarafından taksi ve turizm şoförlerinin eğitimine yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, turizm araçlarının karıştığı trafik kazalarında önceki yıllara göre önemli ölçüde düşüş sağlandığı belirtildi.

Antalya'ya gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği kent merkezi, Alanya, Kemer, Manavgat ve Serik ilçelerindeki tüm taksi şoförüne benzer eğitim verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA