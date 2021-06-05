Serik'te turizm pazarları açıldı
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Serik'te turizm pazarları açıldı

Serik'te turizm pazarları açıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan turizm pazarları faaliyetine başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan turizm pazarları faaliyetine başladı.

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, gazetecilere, kademeli normalleşme sürecinde ilçedeki turizm pazarlarının müşterilerine hizmet vermeye başladığını söyledi.

Turizm sezonun bu yıl bereketli geçmesini ümit ettiklerini belirten Akıllı, şöyle devam etti:

"Esnaflar adına inşallah hayırlı olur. İnşallah bu yıl, sezon güzel olacak. Sezonun başlamasıyla hem pazarcı hem de işyerleri olan turizm esnafı için sezon iyi gider. Esnafın yüzünün gülmesini istiyoruz. Pazarcıların umudu Rusya ve Almanya. Biz bu süreçte tanıtım çalışmalarına başladık. Pazarlarda kullanılan poşetlerin üzerlerine pazarların kuruluş günlerini ve yerlerini yazdırdık. Satışlar bu poşetlerle yapılacak. Bölgemizde dört turizm pazarımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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