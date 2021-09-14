Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı - Haberler
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Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı

Serik ilçesinde tur otobüsü ile 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu, ulaşım bir süre aksadı.

Serik ilçesinde tur otobüsü ile 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu, ulaşım bir süre aksadı.

Manavgat istikametinden Antalya'ya seyir halindeki içerisinde Turist kafilesi bulunan 07 LH 507 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden 06 BHP 376 ve 34 DCD 191 plakalı otomobillerle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Manavgat-Antalya kara yolu 20 dakika kadar ulaşıma kapandı.

Tur otobüsünün turist kafilesini Antalya Havalimanına götürdüğü öğrenildi.

Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı

Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı

Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Serik'te tur otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı - Haberler
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