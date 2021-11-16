SERİK'TE TRAFİK KAZASI 3 YARALI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Serik'te D-400 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda Manavgat yönünden gelen Şeref Hepağırkan'ın kullandığı 07 BFG 92 plakalı otomobille aynı istikamette ilerleyen Norveç uyruklu Marleen Julta Caers'in kullandığı 07 MB 2622 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ile Norveç uyruklu Vanroy Felix Karel yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.