Serik'te trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı.
13.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:19
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Göral (50) yönetimindeki 07 JE 699 plakalı minibüs, Taşağıl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüs, köprü üzerindeki korkuluklara takılarak durdu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı.
Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA