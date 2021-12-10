SERİK'TE TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞTI, 2 YARALI

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü Ramazan Bucak (44) ile yanında yer alan İlhan Eroğlu (29) yaralandı.

D400 Karayolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda Ramazan Bucak kullandığı 07 AAD 148 plakalı kamyonetle, sürücüsünün adı öğrenilemeyen konteyner yüklü 16 DAF 96 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Bucak ile kamyonetteki İlhan Eroğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyonetten çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.