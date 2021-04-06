Serik'te Tekeli Ortaokulu'nun yapımına başlandı

Serik ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yüklenici firma iş ortaklığına yaptırılan Tekeli Ortaokulu'nun inşaatına başlandı.

Serik ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yüklenici firma iş ortaklığına yaptırılan Tekeli Ortaokulu'nun inşaatına başlandı.

Orta Mahalle'ye yaptırılacak okul için Milli Eğitim Bakanlığınca yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Tahmini 14 milyon lira bedelli okul projesi için yüklenici firma tarafından kazı ve temel atma çalışmalarına başlandı.

Toplam 7 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulu alanda, 5 kat 1500 metre kare oturma planlı bina 32 derslikli olarak inşa edilecek.

Tekeli Ortaokulu yüklenici firma tarafından yapımın tamamlanmasının ardından Ağustos 2022 tarihinde teslimi yapılacak. Ancak yüklenici firma tarafından inşaatın bir an önce tamamlanarak Ocak 2022 de teslim edileceği öğrenildi.

Binanın tamamlanmasının ardından mevcut Tekeli okulu ilkokul, yeni yapılan bina ise ortaokul olarak kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer