Serik'te yağmur ve fırtına sonrası tarım alanlarında zarar tespiti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası çiftçilerin ekili alanlarında zarar tespitine başlandı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekip ve 13 personel, geçen cumartesi yaşanan su baskını ve fırtına sonrasında Deniztepesi, Yeşilyurt, Üründü, Burmahancı, Sarıabalı, Kayaburnu, Eminceler, Çandır, Eskiyörük, Çakallık, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı ve Yukarıkocayatak olmak üzere 14 mahallede hasar tespiti çalışmasına başladı. İncelemede yaklaşık 200 çiftçinin bin dekar örtü altı ve 40 dekar açık alanda zarar tespit edildi. Çalışmalarda örtü altında çilek başta olmak üzere domates, salatalık, biber ve kavun, açık alanda ise buğdayın zarar gördüğü belirlendi.