Serik'te "tam kapanma" desteği ailelere ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te "tam kapanma" desteği ailelere ulaştırılıyor

Serik'te 'tam kapanma' desteği ailelere ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında, 1100 lira tutarındaki nakdi yardım, Serik ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında, 1100 lira tutarındaki nakdi yardım, Serik ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edilmeye başlandı.

İlçede, PTT aracılığıyla yapılacak ödemeler için PTT çalışanları, polis ve bekçilerden oluşan 7 ekip, mahalle muhtarları ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek, nakdi yardımları ulaştırıyor.

Yardım kapsamında bulunan bazı vatandaşlar ise PTT şubelerine giderek, ödemelerini alıyor.

İlçedeki 2 bin 768 aileye ödemelerin bu hafta içinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serik'te "tam kapanma" desteği ailelere ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:55:12. #1.16#

title