Serik'te taksi ve ve duraklar dezenfekte edildi Serik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksiler ve duraklarda dezenfekte işlemi yapıldı.

Serik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksiler ve duraklarda dezenfekte işlemi yapıldı.

Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası tarafından Serik, Belek, Kadriye ve Boğazkent Taksi Kooperatifine üye 540 taksiyi Serik Belediyesi ile dezenfekte ettirdi.

Dezenfekte yapılan taksilerin sahiplerine dezenfekte belgesi verildiği, maske ve kolonya hediye edildi.

Yapılan işlemin geçerliliğinin 1 hafta olduğu ve her hafta yeniden yapılacak dezenfektenin ardından verilen belenin yenileneceği bildirildi.

Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ilçede bulunan taksi durakları ve taksileri Serik Belediyesi iş birliğinde dezenfekte ettiklerini söyledi.

Karagöz, "Yapılan yol kontrol ve uygulamalarında üyelerimizin sıkıntı yaşamaması ve sağlıklı hizmet verebilmeleri için yapılan bu uygulamada üyelerimize destek oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA