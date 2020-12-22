Serik'te su dinamosu hırsızlığı
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Serik'te su dinamosu hırsızlığı

22.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:36
Serik'te su dinamosu hırsızlığı

Serik'te su dinamosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Serik'te su dinamosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebiler Mahallesi'n Sarımehmetler mevkisindeki kanalda bulunan su dinamosunun çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekipler, su dinamosunun Kepez ilçesinde bir hurdacıya satıldığını tespit etti. Dinamoyu sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:40:50. #1.14#
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