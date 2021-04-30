Serik'te sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik denetimi yapıldı
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Serik'te sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik denetimi yapıldı

Serik'te sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik denetimleri yapıldı.

Serik ilçesinde polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik denetimleri yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 gün sürecek tam kapanmanın başlamasıyla denetimlerini arttırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Çınaraltı Meydanı'nda bulunan kavşağın bağlantı noktalarını kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri araçları durdurarak kontrol yaptı.

Çok sayıda polisin katıldığı denetimde sürücülerin ehliyet ve araç ruhsatları ile araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.

Kontroller sırasında bazı sürücülere kısıtlama kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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